مقدمة 1-دريك آند سكل بدبي تعلن خطة تحول مع استمرار نزيف الخسائر

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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة دريك آند سكل للبناء في دبي عن خطة تحول وإعادة هيكلة لرأس المال اليوم الثلاثاء مع تسجيلها خسارة فصلية جديدة في أحدث علامة على تضرر شركات البناء من تباطؤ القطاع في منطقة الخليج.

وارتفعت أسهم الشركة بعد أنباء إعادة هيكلة رأس المال بعدما هبطت في البداية عندما أعلنت الشركة تكبد خسارة صافية في الربع الأخير من 2016 بلغت 490 مليون درهم (133 مليون دولار).

وارتفعت الأسهم نحو تسعة بالمئة بحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش.

وشأنها شأن شركات الإنشاء الأخرى في المنطقة تضررت الشركة من المنافسة الشرسة في القطاع وتباطؤ اقتصادي نتج عن هبوط أسعار النفط.

وقالت الشركة إن خطة الإصلاح تتضمن "زيادة رأس المال والتخفيف من مخاطر الأعمال والخروج من الأعمال المتعثرة للشركات التابعة والمشاريع المتوقفة وتسييل الأصول غير الأساسية وتبني إجراءات فاعلة للحد من التكاليف".

ويقابل خسارة الشركة ربح بلغ 14.7 مليون درهم في الربع ذاته من العام السابق. وظلت الشركة تسجل خسائر منذ الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أداءها خلال 2016 تضرر من مشكلات متعلقة بمشروعات في المملكة العربية السعودية تسببت في زيادة التكاليف وأضرت بإيراداتها وانعكس ذلك بشكل كبير على نتائج الربع الأخير.