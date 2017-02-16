دو الإماراتية توصي بتوزيع 0.21 درهم للسهم عن النصف‭/‬2 من 2016

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة دو للاتصالات ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 0.21 درهم (0.0572 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.

وبذلك يصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركة خلال 2016 إلى 0.34 درهم للسهم من بينهم 0.13 درهم وزعتها الشركة في اكتوبر تشرين الأول.

وتقارن هذه التوزيعات مع 0.43 درهم للسهم وزعتها الشركة خلال 2015.

كانت دو سجلت انخفاضا نسبته 20 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)