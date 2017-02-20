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أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016 بزيادة عن العام السابق

Mon Feb 20, 2017 6:34am GMT
 
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دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أرامكس في دبي اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بدفع توزيعات نقدية 16 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع عن سنة 2016.

ونزيد التوزيعات المقترحة عن 15 بالمئة دفعتها الشركة توزيعات أرباح عن سنة 2015.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي قفزة في صافي ربح الربع الأخير بلغت 129 بالمئة مع نمو إيرادات وحدات البريد السريع المحلية والدولية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 