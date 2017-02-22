أبوظبي الوطني والخليج الأول يصدران بيانات تقديرية موحدة لأرباح 2016

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قال بيان على بورصة أبوظبي اليوم الأربعاء إن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول المنتظر اندماجهما في الأول من أبريل نيسان أصدرا بيانات تقديرية موحدة لصافي ربح 2016 والبالغ 11.37 مليار درهم (3.1 مليار دولار).