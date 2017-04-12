Wed 3 May 2017 | 9:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي ترتفع في الربع/1

Wed Apr 12, 2017 9:25am GMT
 
[-] نص [+] 

    12 أبريل نيسان (رويترز) - بنك الاتحاد الوطني الإماراتي: 
    * صافي ربح الربع الأول من العام 452 مليون درهم مقارنة مع 450
مليون درهم قبل عام.
    * ودائع العملاء زادت خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 75.6
مليار درهم بحلول 31 مارس آذار 2017.
    * صافي الدخل من الفوائد في الربع الأول وصافي الدخل من
التمويل الإسلامي 652 مليون درهم مقارنة مع 623 مليون درهم قبل
عام.
    * القروض والسلف ارتفعت ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 73.5
مليار درهم بحلول 31 مارس آذار 2017.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 