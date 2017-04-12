مقدمة 1-أرباح الاتحاد الوطني الإماراتي تسجل ارتفاعا طفيفا في الربع/1

(لإضافة تفاصيل ومصدر) أبوظبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الاتحاد الوطني الذي تملك حكومة أبوظبي 50 بالمئة فيه اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا فحسب في أرباح الربع الأول من العام لكنه فاق توقعات محللين. وأعلن رابع أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول تحقيق صافي ربح بلغ 452 مليون درهم (123.16 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع 450 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام. وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك 449.30 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 447.25 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام. كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا متوسط ربح فصلي قدره 443.62 مليون درهم. (الدولار = 3.672 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)