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مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك المشرق الإماراتي 2.7% في الربع/1

Wed Apr 12, 2017 11:42am GMT
 
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 (لإضافة تفاصيل ومصدر)
    دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنوك
دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الأول من
العام 2.7 بالمئة مع تراجع القروض الرديئة.
    وقال البنك في بيان إن صافي الربح زاد إلى 546 مليون درهم
(148.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار من 532
مليون درهم.
    وقال المشرق إن الزيادة ترجع بالأساس إلى هبوط نسبته 15 بالمئة
في مخصصات انخفاض القيمة.
    (الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 