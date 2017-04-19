مقدمة 1-نمو ربح الإمارات دبي الوطني 4% في الربع/1 تمشيا مع التوقعات

(لإضافة تفاصيل وخلفية وتوقعات محللين)

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني التي أعلنت اليوم الأربعاء تحقيق أكبر بنك في الإمارة زيادة نسبتها أربعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع انخفاض النفقات ومخصصات القروض الرديئة.

وقال البنك في بيان إن صافي الربح بلغ 1.87 مليار درهم (509 ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 1.81 مليار درهم قبل عام.

يتماشي هذا مع متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا أن يحقق البنك صافي ربح 1.79 مليار درهم.

تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 55.6 بالمئة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وانخفضت النفقات العامة والإدارية للبنك 11 بالمئة إلى 1.12 مليار درهم . وعزا البنك الانخفاض، وهو الخامس على التوالي على أساس فصلي، إلى انخفاض تكاليف الموظفين نتيجة إجراءات ضبط التكاليف التي جرى تطبيقها العام الماضي.

وتكيف البنك وشركاته التابعة العام الماضي مع تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي. وسرح مصرف الإمارات الإسلامي 300 شخص العام الماضي واستغني بنك الإمارات دبي الوطني عن نحو 100 موظف من شركة أخرى تابعة.

وقال البنك إن نتائج الأعمال تلقت دعما أيضا من تراجع رسوم مخصصات انخفاض القيمة 23 بالمئة إلى 639 مليون درهم مقارنة مع 829 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام مع تحسن نسب التكلفة للمخاطر.

وساهم انخفاض التكاليف في تعويض أثر انخفاض صافي دخل الفائدة ثلاثة بالمئة إلى 2.49 مليار درهم من 2.56 مليار درهم قبل عام. وانخفض صافي الدخل من غير الفائدة 16 بالمئة إلى 1.31 مليار درهم من 1.35 مليار درهم قبل عام.

وفي نظرته لعام 2017، قال البنك إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 3.4 بالمئة هذا العام مع دعم أسعار النفط المرتفعة لثقة المستهلكين والشركات، ومع ارتفاع الإنفاق الحكومي. كان البنك توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي ثلاثة بالمئة في 2016.