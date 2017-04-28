اير برلين تتكبد صافي خسارة سنوية قياسيا في ظل إعادة الهيكلة

برلين 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت اير برلين الألمانية اليوم الجمعة إنها تكبدت صافي خسارة سنوية قياسيا بقيمة 782 مليون يورو (854 مليون دولار) في 2016 وخسارة كبيرة في الربع الأول من 2017 بسبب تكاليف إعادة الهيكلة وخفض القيمة وضغوط على أسعار الرحلات.

تجري اير برلين، المملوكة بنسبة 29 بالمئة لشركة الاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي، إعادة هيكلة تتضمن خفض حجم أسطولها إلى النصف ليصل إلى نحو 75 طائرة في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لتحقيق الربحية.

وفي العام الماضي واجهت اير برلين المزيد من المنافسة على مسارات البحر المتوسط في الوقت الذي حول فيه منافسون الطاقة الاستيعابية من مصر إلى تركيا واسبانيا.

تظهر النتائج مدى التحدي الذي يواجهه المدير السابق للوفتهانزا توماس فينكلمان الذي تولي رئاسة الشركة هذا العام.

وقالت الشركة في عرض توضيحي إنها تمتلك السيولة الكافية والتمويل لمواصلة إعادة الهيكلة لكن النتائج لن تظهر تحسنا قبل نهاية الربع الثاني.

وقال فينكلمان "يعني هذا أيضا التطلع إلى فرص جديدة بخلاف الاستراتيجية الحالية" دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

يتضمن صافي خسارة 2016 البالغ 782 مليون يورو مبلغا قدره 335 مليون يورو ناتج عن انخفاض القيمة وتكاليف إعادة الهيكلة وذلك بالمقارنة مع خسارة بقيمة 447 مليون يورو سجلتها الشركة في 2015.

وفي الربع الأول، تكبدت الشركة صافي خسارة بقيمة 293 مليون يورو مقارنة مع 182 مليونا قبل عام.

تقل القيمة السوقية للشركة قليلا عن 61 مليون يورو.