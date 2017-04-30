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تراجع صافي ربح أرامكس دبي 5% الربع/1

Sun Apr 30, 2017 11:02am GMT
 
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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس للخدمات اللوجستية تراجع صافي أرباحها خمسة بالمئة في الربع الأول من العام. وقالت الشركة التي مقرها دبي في بيان إنها حققت ربحا صافيا 91.8 مليون درهم (25 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 96.9 مليون درهم قبل عام.

توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة أرباحا فصلية 109.1 مليون درهم في حين توقع بنك سيكو البحرين 105.6 مليون.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 