تراجع صافي ربح أرامكس دبي 5% الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس للخدمات اللوجستية تراجع صافي أرباحها خمسة بالمئة في الربع الأول من العام. وقالت الشركة التي مقرها دبي في بيان إنها حققت ربحا صافيا 91.8 مليون درهم (25 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 96.9 مليون درهم قبل عام.