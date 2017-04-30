مقدمة 1-تراجع صافي ربح أرامكس دبي 5% الربع/1

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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت أرامكس للخدمات اللوجستية عن انخفاض بلغ خمسة بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأحد نظرا لارتفاع المخصصات المرتبطة ببرنامج حوافز للشركة.

وقالت أرامكس في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 91.8 مليون درهم (25 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل ربح قدره 96.9 مليون درهم في الفترة المماثلة قبل عام.

توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة أرباحا فصلية 109.1 مليون درهم في حين توقع بنك سيكو البحرين 105.6 مليون.

وقالت أرامكس إنه دون حساب المخصصات، تكون الشركة حققت صافي ربح قدره 105.1 مليون درهم بزيادة 8.5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات 1.1 مليار درهم بزيادة سبعة بالمئة عن مليار درهم قبل عام.

وقالت أرامكس إن الأداء القوي للإيرادات في الربع الأول جاء بفضل النمو في آسيا والمحيط الهادي بينما تضررت الإيرادات في مناطق أخرى بفعل تقلبات سعر الصرف وبصفة خاصة الجنيه المصري.

وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالعملة الأمريكية عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لجذب التدفقات النقدية واستعادة المستثمرين الأجانب العازفين منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

ودفع تعويم العملة المصرية الجنيه إلى التراجع في أكبر هبوط بين عملات العالم في الستة أشهر الأخيرة.