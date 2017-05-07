Sun 18 Jun 2017 | 9:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-صافي ربح إعمار مولز يرتفع في الربع/1

Sun May 7, 2017 11:15am GMT
 
[-] نص [+]

7 مايو أيار (رويترز) - مجموعة إعمار مولز:

* صافي ربح إعمار مولز 539 مليون درهم في الربع الأول من السنة مقابل 529 مليون درهم قبل عام.

* لدى أعمار مولز حاليا نحو ستة ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للإيجار في دبي وستضيف مليون قدم مربعة أخرى إلى مساحة البناء في دبي مول مع خلال توسعة منطقة الأزياء.

* تواصل إعمار تطوير أحياء تجارية جديدة في دبي هيلز استيت وخور دبي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 