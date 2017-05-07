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مقدمة 1-صافي ربح العربية للطيران الإماراتية يتراجع 10% في الربع/1

Sun May 7, 2017 3:23pm GMT
 
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دبي 7 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة العربية للطيران منخفض التكلفة، وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفاضا بلغ عشرة في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأحد مع تراجع عائداتها من الركاب .

وقالت العربية للطيران، ومقرها الشارقة، في بيان إنها سجلت صافي ربح بلغ 103 ملايين درهم (28 مليون دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار. وجاء ذلك منخفضا عن ربح بلغ 114 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين ربحا في الربع الأول قدره 106.97 مليون درهم و47.97 مليون درهم على الترتيب.

وقالت العربية للطيران إن إيراداتها هبطت 14 في المئة في الربع الأول إلى 810 ملايين درهم وإنها نقلت 2.1 مليون مسافر وهو نفس عدد ركابها في الفترة المماثلة قبل عام.

(الدولار= 3.6725 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 