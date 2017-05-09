استقرار صافي ربح الدار العقارية الإماراتية في الربع/1

أبوظبي 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الدار العقارية في أبوظبي اليوم الثلاثاء هبوطا طفيفا في أرباح الربع الأول لكن النتائج فاقت توقعات محللين.

وقال متحدث باسم شركة البناء المرتبطة بحكومة الإمارة إن الدار حققت صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 637 مليون درهم (147.0 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع 649.05 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت الدار في بيان إلى البورصة إن صافي ربح الربع الأول بلغ 641.0 مليون درهم.

وكان بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 509.07 مليون درهم و600.00 مليون درهم بالترتيب.