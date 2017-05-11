طاقة الإماراتية تعود للربحية في الربع/1 بفضل أسعار السلع

11 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطني للطاقة (طاقة) في بيان اليوم الخميس إنها حققت ربحا طفيفا في الربع الأول من السنة بفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وقالت شركة التنقيب عن النفط وإنتاج الكهرباء التي تملك حكومة أبوظبي 75 بالمئة فيها إنها حققت ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 77 مليون درهم (20.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسارة صافية قدرها 608 ملايين درهم قبل عام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)