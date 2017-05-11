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تراجع حاد في الأرباح السنوية لطيران الإمارات

Thu May 11, 2017 7:35am GMT
 
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11 مايو أيار (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات، أكبر شركة للرحلات الجوية طويلة المدى في العالم، عن تراجع حاد في صافي الأرباح السنوية اليوم الخميس.

وقالت الناقلة التي مقرها دبي إن الأرباح تراجعت 82 بالمئة إلى 1.3 مليار درهم إماراتي (353.99 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية 31 مارس آذار.

وقالت طيران الإمارات إن تراجع معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار كلفها إيرادات قدرها 2.1 مليار.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 