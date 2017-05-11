مقدمة 1-طاقة الإماراتية تتحول للربحية في الربع/1 بفضل ارتفاع أسعار السلع

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من ستانلي كارفالو

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - حققت أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي تلقت دعما ماليا من أكبر مساهميها الشهر الماضي، أول ربح لها في عامين نظرا لارتفاع أسعار السلع الأولية وهو ما دفع أسهمها للصعود في بورصة الإمارة اليوم الخميس.

وقفز سهم طاقة، التي تتكبد خسائر وتسيطر عليها الدولة وتعمل في التنقيب عن النفط وإنتاج الكهرباء، نحو 12.5 بالمئة في فترة الظهيرة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي الشهر الماضي، زادت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصتها في طاقة إلى 74 بالمئة من 52.38 بالمئة بعدما حولت إلى طاقة أرضا بقيمة 18.7 مليار درهم بما قد يمحو خسائرها المتراكمة.

وقالت طاقة في بيان إنها سجلت صافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 77 مليون درهم (20.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة صافية قدرها 608 ملايين درهم قبل عام.

وزادت الإيرادات ستة بالمئة إلى 4.1 مليار درهم ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

لكن مستويات الإنتاج البالغة 132 ألفا و200 برميل من المكافئ النفطي يوميا جاءت منخفضة 14 بالمئة عن الربع الأول من العام الماضي بحسب البيان.

ومنيت طاقة بخسارة بلغت 18.55 مليار درهم في 2016 وسرحت 1400 موظف منذ 2014 مخفضة قوتها العاملة إلى 2200 موظف.

وربما تبيع طاقة، التي لها أنشطة في الهند والعراق وهولندا وأمريكا الشمالية، بعض أصولها للنفط والغاز في أمريكا الشمالية لجمع الأموال لأنشطتها الأساسية.