مقدمة 1-تراجع أرباح طيران الإمارات للمرة الأولى في 5 سنوات

(لإضافة تعليقات وتفاصيل وخلفية)

من ألكسندر كورنويل

11 مايو أيار (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، عن تراجع أرباحها السنوية اليوم الخميس للمرة الأولى في خمس سنوات، حيث أضافت الشركة مقاعد بأكثر مما بمقدورها شغله بينما فرضت المنافسة المحتدمة ضغوطا على أسعار التذاكر.

وقالت الشركة التي مقرها دبي إن صافي ربح أنشطة الطيران انخفض 82 بالمئة إلى 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس آذار. وهذه المرة الأولى منذ السنة المالية 2011-2012 التي تنخفض فيها الأرباح السنوية للناقلة.

وأعلنت شركات الطيران في أنحاء العالم عن ضغوط على أسعار السفر على مدى العامين الأخيرين بسبب تقلبات الطلب والمنافسة الحادة، لكن شركات طيران أوروبية كبرى أشارت في الآونة الأخيرة إلى وجود مؤشرات على انحسار الضغط.

وقالت الناقلة الإماراتية إن سلسلة من الأحداث التي أدت إلى "حالات من عدم الاستقرار" بما في ذلك تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والقيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أثرت في الطلب على السفر خلال العام.

وفي الشهر الماضي أشارت طيران الإمارات إلى تعليق خططها للتوسع في الولايات المتحدة بعد أن أعلنت عن خفض رحلاتها إلى خمس مدن أمريكية بسبب ضعف الطلب الذي عزته إلى قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن الشركة تتوقع استمرار التحديات في العام المقبل.