مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح إعمار العقارية 15 % في الربع/1

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دبي 14 مايو أيار (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية الشركة المشيدة لأطول برج في العالم عن زيادة 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأحد لتتفق النتائج إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها 1.384 مليار درهم (376.9 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 1.205 مليار درهم قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الشركة أرباحا 1.424 مليار درهم وتوقعت المجموعة المالية هيرميس 1.350 مليار درهم.

بلغت إيرادات إعمار العقارية 4.072 مليار درهم في الربع الأول مقارنة مع 3.529 مليار قبل عام.

وقالت إعمار إن الإيرادات المستمرة ساهمت بنسبة 39 بالمئة من إيرادات المجموعة بفضل مراكز التسوق وأنشطة الضيافة والترفيه.

وقفزت المبيعات العقارية بنسبة 44 بالمئة إلى 6.049 مليار درهم في الربع الأول وقال المجموعة إن لديها مشروعات قيد التطوير بقيمة 46.245 مليار درهم "ستساهم في تعزيز إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة".

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد العبار في بيان "شهدنا نموا في المبيعات العقارية في دبي".

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في دبي قفزت 45 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 21 مليار دولار.

كان العبار صرح في السادس من مارس آذار أنه يأمل أن يكون 2017 عاما أفضل بعد عام صعب في 2016.