ملخص-خسائر دريك اند سكل دبي 722.5 مليون درهم في الربع/1

16 مايو أيار (رويترز) - دريك آند سكل انترناشونال:

* صافي الخسائر العائد إلى المساهمين 722.5 مليون درهم في الربع الأول من السنة مقارنة مع ربح 9.8 مليون درهم قبل عام.

* إيرادات العقود 795.8 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 1.03 مليار قبل عام.

* المشاريع قيد التنفيذ 7.3 مليار درهم في 31 مارس آذار 2017.