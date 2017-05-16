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ملخص-خسائر دريك اند سكل دبي 722.5 مليون درهم في الربع/1

Tue May 16, 2017 7:07am GMT
 
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16 مايو أيار (رويترز) - دريك آند سكل انترناشونال:

* صافي الخسائر العائد إلى المساهمين 722.5 مليون درهم في الربع الأول من السنة مقارنة مع ربح 9.8 مليون درهم قبل عام.

* إيرادات العقود 795.8 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 1.03 مليار قبل عام.

* المشاريع قيد التنفيذ 7.3 مليار درهم في 31 مارس آذار 2017.

* تتوقع إتمام برنامج إعادة هيكلة رأس المال في النصف الأول من 2017. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 