آيبيك أبوظبي تتحول للربحية في 2016 مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة

أبوظبي 8 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بأبوظبي، التي تتبع حاليا شركة مبادلة للاستثمار، إنها تحولت إلى الربحية في 2016 مدعومة بتراجع كبير في مخصصات انخفاض القيمة ونزول تكاليف اللقيم.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا عائدا للمساهمين قدره 446 مليون دولار في 2016 مقارنة مع خسارة صافية بلغت 2.6 مليار دولار في العام السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة لعام 2016 إلى 33.8 مليار دولار مقارنة مع 35.8 مليار دولار في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط.