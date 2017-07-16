ملخص-ارتفاع أرباح بنك المشرق دبي في الربع/2

16 يوليو تموز (رويترز) - بنك المشرق:

* صافي الربح العائد للمساهمين 557.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام مقابل 539.4 مليون درهم قبل سنة.

* دخل الفائدة 1.18 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 1.08 مليار قبل عام.

* نسبة كفاية رأس المال 17.2 بالمئة في 30 يونيو حزيران 2017.

* ارتفاع ودائع العملاء 1.1 بالمئة إلى 77.9 مليار درهم في 30 يونيو حزيران.