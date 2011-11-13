صافي ارباح دريك آند سكل في الربع الثالث يقفز 76%

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة دريك آند سكل انترناشونال زيادة بنسبة 76 في المئة في صافي ارباح الربع الثالث اليوم الاحد متجاوزة توقعات المحللين وقالت شركة المقاولات انها تتوقع الحفاظ على نمو الارباح في الربع الأخير.

وقالت الشركة ومقرها دبي في بيان الى بورصة دبي ان صافي ارباحها بلغ 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار) في الربع الثالث بالمقارنة مع 34 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.