تراجع أرباح العربية للطيران 37% في الربع/4 خلافا للتوقعات

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دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت العربية للطيران الإماراتية أن صافي أرباحها في الربع الأخير من 2010 انخفض 37 بالمئة خلافا لتوقعات المحللين وتعتزم الشركة خفض التوزيعات النقدية في ظل اشتداد المنافسة وارتفاع أسعار الوقود.

وحققت شركة الطيران منخفض التكلفة أرباحا قدرها 73.2 مليون درهم (19.93 مليون دولار) في الربع الأخير وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 115.68 مليون درهم في نفس الفترة من 2009.

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين إن صافي أرباحها في 2010 بلغ 309.6 مليون درهم. وحسبت رويترز أرباح الربع الأخير بناء على بيانات مالية سابقة للشركة.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع لرويترز في يناير كانون الثاني أن يبلغ متوسط الأرباح 97.42 مليون درهم.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية عن 2010 بنسبة ثمانية بالمئة من أسهم رأس المال أي ثمانية فلوس للسهم. ودفعت الشركة توزيعات قدرها عشرة فلوس للسهم قبل عام.

وحذرت مذكرة من كريدي سويس من أن العربية للطيران قد تخفض توزيعات الأرباح عن 2010 بسبب ضعف نتائج النصف الأول وأن من المتوقع تنامي ضغوط الهوامش لأن إمكانية خفض التكاليف باتت محدودة.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران إنه يرى فرصا كبيرة للنمو في 2011 بناء على استراتيجية التوسع المستمر للشركة.

ومن المتوقع إطلاق عمليات الشركة في الأردن في يونيو حزيران هذا العام. وللشركة عمليات في المغرب وقد أطلقت عمليات في مصر العام الماضي.

وأغلقت أسهم العربية للطيران مرتفعة 1.9 بالمئة في سوق دبي للأوراق المالية ‭.DFMGI‬‏ قبل إعلان النتائج.