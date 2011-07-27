مصحح/هبوط صافي ربح إعمار العقارية 69 بالمئة في الربع الثاني

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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري إماراتية من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء انخفاضا بنسبة 69 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليأتي دون التوقعات بعد تراجع عدد الوحدات التي سلمتها وشطب استثماراتها في مصرف دبي.

وحققت الشركة التي شيدت برج خليفة اطول مبنى في العالم ربحا صافيا 250 مليون درهم (68.1 مليون دولار) في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران وهو أقل ربح فصلي في عامين مقارنة مع 801.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا فصليا صافيا 358.18 مليون درهم.

وقال احمد بدر رئيس بحوث العقارات والإنشاء لشمال افريقيا والشرق الاوسط في كريدي سويس "توقعنا شطب الاستثمارات في مصرف دبي ولم يكن تراجع عدد الوحدات التي جرى تسليمها مفاجئا لان هذا هو حال السوق."

وقالت الشركة في بيان بموقع بورصة دبي على الانترنت إنها سلمت 244 وحدة في الربع الثاني انخفاضا من 612 وحدة قبل عام. وكانت الشركة سلمت 270 وحدة في الربع الأول من 2011.

وقالت إعمار التي شكلت فريقا لإجراء مراجعة استراتيجية لعملياتها إن إيرادات الربع الثاني انخفضت 23 بالمئة إلى 2.03 مليار درهم.