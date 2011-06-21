المؤشر السعودي يتعافى وسهم بنك أبوظبي التجاري يتراجع

من نادية سليم وتوم فايفر

دبي/القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - تعافت الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء متتبعة النفط ومكاسب الأسهم العالمية بينما هبط سهم بنك أبوظبي التجاري بعد تقرير حذر من ضعف الأرباح هذا العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ‪.TASI‬ بنسبة 1.4 في المئة لتتوقف موجة هبوط استمرت خمسة أيام بينما تراجعت معظم أسواق الأسهم في المنطقة.

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء في ظل توقعات بأن منطقة اليورو ستتفادى تعثر اليونان في سداد ديونها مما جعل المستثمرين يقبلون مجددا على الأصول المنطوية على مخاطر.

وقال مدير صندوق من الرياض طلب عدم الكشف عن هويته "يتطلع الناس لأي سبب يدفعهم لإعادة الشراء. يساعد الارتفاع الكبير للنفط السوق والناس متفائلون نسبيا بشأن نتائج الربع الثاني من العام."

وصعدت معظم الأسهم وتراجعت ستة أسهم فقط. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إثنين في المئة وسهم مصرف الراجحي 1.4 في المئة وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9 في المئة.

وارتفع النفط اليوم من أدنى مستوى في أربعة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 4.1 في المئة ليدفع المؤشر العام لسوق أبوظبي ‭ .ADI‬ للتراجع 0.9 في المئة بعدما حذرت شركة اليمبيك إتش.سي من ضعف أرباحه هذا العام نتيجة لبيع حصته التي تبلغ 25 في المئة في بنك آر.إتش.بي كابيتال الماليزي.