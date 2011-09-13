صحيفة: المركزي الإماراتي قادر على تغطية الطلب المحلي على الدولار

دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الثلاثاء عن مسؤول بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قوله إن البنوك المحلية لديها سيولة بالدولار تكفي لتغطية كافة احتياجات البنوك المحلية وإن تعرضها لأزمة منطقة اليورو محدود.

ونسبت الصحيفة إلى سيف هادف الشمسي المدير التنفيذي للخزانة بمصرف الإمارات المركزي القول إن الأصول الدولارية لدى المصرف كافية لتغطية كامل احتياجات البنوك المحلية "فورا".

وقال الشمسي للصحيفة "لا يوجد أي مشكلة في هذا الجانب."

وأضاف الشمسي إن تعرض البنوك المحلية للبنوك الأوروبية محدود قائلا إن البنوك العاملة في الدولة لديها إدارات مخاطر تتعامل بحذر مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في العالم.

وكانت الصحافة الأسبانية قد نقلت عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قوله إن قادة منطقة اليورو يجب عليهم أن يثبتوا للأسواق أنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة الديون ويعملون للتوفيق بين الاتحاد النقدي وسياسة الموازنة.

وتأثرت الأسواق الأوروبية بشدة بسبب تزايد التوقعات بتخلف اليونان عن سداد ديونها وبسبب حيازات البنوك الفرنسية من سندات وارتفاع عائدات السندات الإيطالية مجددا.

وقال الشمسي إن البنوك المحلية يجب أن تتوخى الحذر في إيداعاتها لدى المصارف الأجنبية بالخارج مضيفا "يجب على البنوك المحلية أن تمتلك إدارات مخاطر قادرة على اختيار شركائها في الأسواق العالمية.”

وفي مارس آذار الماضي ارتفعت ودائع البنوك في الدولة الرابعة عالميا في تصدير النفط إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين تقريبا بعدما ضخ المودعون أموالهم بالبنوك إثر اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء المنطقة.