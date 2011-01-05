إشراق العقارية بأبوظبي تخطط لطرح عام أولي للأسهم في فبراير

أبوظبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر مصرفي مطلع اليوم الأربعاء إن شركة إشراق العقارية الاماراتية تخطط لبيع حصة فيها تبلغ 55 في المئة بقيمة 224 مليون دولار في طرح عام أولي للأسهم في فبراير شباط وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته إن عدة بنوك اماراتية ستشارك في الصفقة التي تتضمن طرح 825 مليون سهم. ويبلغ إجمالي رأسمال إشراق 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار).

وأضاف "بعد الطرح العام الأولي سيتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية."

ولم تشهد أسواق الامارات عمليات طرح عام أولي للأسهم منذ نحو عامين مع إحجام المستثمرين جراء الركود الاقتصادي العالمي وأزمة ديون دبي.

وألغت أكسيوم تليكوم الاماراتية لبيع الهواتف المحمولة طرحا عاما أوليا للأسهم في ديسمبر كانون الأول مشيرة إلى أوضاع غير مواتية تتعلق بالسيولة والسوق. وقالت أكسيوم في وقت سابق إنها تتوقع تداول أسهمها في بورصة ناسداك دبي في أوائل ديسمبر بقيمة سوقية تصل إلى مليار دولار.

ونقلت صحيفة البيان الاماراتية في موقعها على الانترنت عن صالح محمد بن نصرة رئيس مجلس إدارة إشراق اليوم قوله إن الشركة حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع للتحول إلى شركة مساهمة عامة.

وقال بن نصرة إن الشركة ستطرح 820 مليون سهم للإكتتاب العام.

وتطور إشراق مشروعا عقاريا في جزيرة الريم بأبوظبي وهو مارينا رايز الذي يعد أكبر مشروعاتها. وقال بن نصرة إنه تم بيع 80 في المئة لمطورين ثانويين.

(الدولار= 3.673 درهم)