ساوث ايسترن تنفي الاتفاق مع ايه.سي.إس للاطاحة بمجلس هوكتيف

لندن 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استبعدت شركة ساوث ايسترن لادارة الاصول مساهم هوكتيف غير الراضي عن صفقة بيع حصة لقطر الاتفاق مع ايه.سي.إس الاسبانية لاقصاء مجلس ادارة المجموعة الألمانية بعدما طالبته بالاستقالة اليوم الخميس.

وقال سكوت كوب رئيس انشطة الشركة في أوروبا لرويترز إنه أراد توضيح "خطأ كبير في حوكمة الشركة" في خطابه لرئيس المجلس الاشرافي لهوكتيف.

وانتقد الخطاب اصدار سبعة ملايين سهم في هوكتيف لصالح قطر القابضة بسعر 57.114 يورو للسهم وهو ما يشكل خصما كبيرا على سعر السهم في محاولة من هوكتيف لدرء عرض استحواذ قسري من ايه.سي.إس.

وقال كوب "أردنا أن نقول بكل وضوح إن هؤلاء الرجال .. اتخذوا قرارا غير مفهوم من منظور اي مساهم عاقل ولذلك ينبغي محاسبتهم."

وتحاول ايه.سي.إس الاسبانية الاستحواذ على حصة مسيطرة في هوكتيف دون أن تضطر لشراء جميع أسهم الشركة الألمانية.

وتحتاج ايه.سي.إس لرفع حصتها في هوكتيف لتتجاوز 30 بالمئة من خلال عرضها منخفض السعر حتى تستطيع شراء باقي الاسهم المطلوبة لمنحها حصة مسيطرة في شركة البناء دون أن يتعين عليها تقديم عرض اخر بسعر أعلى.

وقال كوب إن هدف شركته من ارسال الخطاب هو أن توضح لباقي المساهمين أن ادارة هوكتيف أضرت "بحقوق المساهمين" اثناء محاولتها لدرء عرض ايه.سي. إس.

وأضاف أنه اذا واصلت ادارة هوكتيف تجاهل مخاوف المساهمين فستدرس ساوث ايسترن استخدام حقوق التصويت المخولة لها للسيطرة على عضوية مجلس الادارة أو حتى تصفي حيازتها.

وتابع قائلا "ليس هناك اتفاق مع ايه.سي.إس (لحل مجلس الادارة)."