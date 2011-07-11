مسؤولون إماراتيون يزورون مصر لبحث مساعدة بثلاثة مليارات دولار

من ادموند بلير

القاهرة 11 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم الاثنين إن مسؤولين من الامارات العربية المتحدة سيزورون القاهرة في يوليو تموز لبحث حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرر من جراء الاضطرابات السياسية.

وعرضت كل من السعودية وقطر أيضا دعم مصر بالمال بما في ذلك من خلال المساعدة في تمويل الميزانية بعدما تضررت العائدات بسبب تباطؤ نشاط الأعمال وعزوف السياح.

وقال رضوان لرويترز "حصلنا على (تعهد) بحزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الامارات الاسبوع الماضي. سيأتون لبحث التفاصيل في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي."

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يمكن أن يشمل دعما للميزانية قال الوزير إنه يمكن استخدام بعض الأموال لهذا الغرض لكنه أضاف "هذا ما سيأتون لبحثه".

ولم يحدد موعدا دقيقا للزيارة كما لم يذكر تفاصيل بشأن خطط أخرى لتمويل الميزانية.

وعندما سئل بشأن ما إذا كانت مصر ستدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات خارجية قال الوزير المصري "سنرى."

ويشعر المصريون بالاحباط إزاء بطء وتيرة التغيير منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط مما أثار تكهنات واسعة بشأن تغيير وزاري.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي تغييرات مزمعة قال رضوان "لا أعلم بكل صراحة أي شيء عن تغيير وزاري سوى ما قرأته في الصحف. ليس لدي أي علم بتغيير وزاري. مسألة بقائي من عدمه غير مطروحة."