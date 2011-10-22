وزير مالية الإمارات.. بمقدور الخليج سد أي عجز في النفط

أبوظبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية الإماراتي اليوم السبت إن دول الخليج قادرة على سد أي نقص في النفط بالأسواق العالمية للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأبلغ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهو أيضا نائب حاكم دبي اجتماعا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين أن دول مجلس التعاون الخليجي تضطلع بدور رئيسي في تحيق الاستقرار في خضم الأزمة المالية العالمية عن طريق استثمارات طويلة الأجل من خلال صناديق الثروة السيادية التي في حوزتها إضافة إلى دورها الرئيسي في أسواق النفط والغاز واستقرارها.

وقال إن دول الخليج ستكون قادرة على سد أي نقص في النفط بالأسواق العالمية بغية المحافظة على استقرار أسعار الخام.

وأضاف أن دول المجلس ستعمل يدا بيد مع المؤسسات الدولية لتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي العالمي.