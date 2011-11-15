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وزير: نمو اقتصاد الإمارات قد يتباطأ لنحو ثلاثة بالمئة في 2012

Tue Nov 15, 2011 7:40am GMT
 
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أبوظبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة قد يتباطأ إلى حوالي ثلاثة بالمئة العام القادم إذا استمر الوضع المضطرب في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الوزير سلطان بن سعيد المنصوري إن الأمر سيتوقف على سعر النفط والتطورات السياسية في المنطقة وفي الشرق الأوسط.

وأبلغ الصحفيين أنه في حالة معالجة الوضع في أوروبا والولايات المتحدة على نحو جيد فإنه يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو أربعة بالمئة.

أ أ (قتص)

 