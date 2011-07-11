وثيقة: رئيس نخيل السابق يطلب 3.7 مليون دولار في دعواه ضد الشركة

من شاهين باشا

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت وثيقة قضائية أن الرئيس التنفيذي السابق لنخيل العقارية الإماراتية الذي أقام دعوى ضد الشركة المثقلة بالديون الشهر الماضي يطلب 3.7 مليون دولار كحوافز ومستحقات.

وترك كريس أودونيل نخيل في يونيو حزيران بعد خمس سنوات أمضاها مع الشركة ورفع الدعوى القضائية لدى المحكمة الخاصة بمجموعة دبي العالمية في 22 يونيو حزيران بسبب ما قال إنها مخالفة للعقد.

ويريد أودونيل أن تدفع نخيل ثلاثة ملايين دولار كمدفوعات حوافز طويلة الأجل يقول إنها جزء من عقده مع الشركة بالإضافة إلى فوائد على الحوافز التي لم تدفع بقيمة 180 ألف دولار.

وتطالب الدعوى أيضا بدفع 290850 دولارا كتعويضات عن خسائر سعر الصرف و231219 دولارا مرتبطة بالراتب.

وأظهرت الوثيقة أيضا أن أودونيل يطلب الحصول على تذكرة طيران على درجة رجال الأعمال من دبي إلى استراليا. وكان الراتب السنوي لأودونيل عن منصب الرئيس التنفيذي لنخيل 3.79 مليون درهم (1.03 مليون دولار).

ورفضت نخيل التعليق على الإجراءات القانونية. ولم يتسن الوصول إلى أودونيل ومحاميه على الفور للحصول على تعليق.

وتخوض نخيل عددا من المعارك القضائية في الوقت الذي تكافح لإتمام عملية إعادة هيكلة بقيمة 10.9 مليار دولار.