الامارات دبي الوطني يستحوذ على مصرف دبي المتعثر

من راشنا أوبال

دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سيستحوذ الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول على مصرف دبي المتخصص في التعاملات الإسلامية الذي تسيطر عليه حكومة دبي وذلك بأمر من حاكم الإمارة.

وتعمل حكومة دبي التي تملك ايضا حصة 55.6 في المئة في بنك الإمارات دبي الوطني على دعم المؤسسات شبه الحكومية المثقلة بالديون المتعثرة منذ تضررت الإمارة الخليجية جراء انفجار فقاعة الأصول العالمية قبل عامين.

وقال مسؤولان في بنك الإمارات دبي الوطني خلال مؤتمر بالهاتف إن حكومة دبي تدعم الاستحواذ بالكامل وإنه تم "بالقيمة العادلة" ولن يؤثر على أرباح الإمارات دبي الوطني.

وقال الرئيس التنفيذي ريك بوندر للصحفيين "سيضخ الإمارات دبي الوطني أموالا في مصرف دبي إلى الحد الذي يراه ضروريا ... لن يكون لذلك تأثير يذكر على نسبة كفاية رأسمال المجموعة ككل."

وتخلى سهم الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع 37 في المئة منذ مطلع العام عن مكاسبه المبكرة اليوم وانخفض 1.6 في المئة بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش بفعل مخاوف من أن يرث الأصول المتعثرة لمصرف دبي.

وسلط الضوء على مصرف دبي قبل فترة طويلة من تفجر أحدث أزمات الديون السيادية والمصرفية مجددا هذا العام في أوروبا.

وقال محمد علي ياسين مدير الاستثمار لدى كاب ام للاستثمار في أبوظبي "سيكون هناك بعض القلق بشأن التزامات مصرف دبي لكننا نأمل أن تكون حكومة دبي قد تعاملت معها بالفعل."