رئيس نخيل : محادثات مبدئية لادراج صكوك الشركة في البورصة

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من جيسون بنهم

دبي 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية الذراع العقارية التابعة لشركة دبي العالمية شبه الحكومية إن شركته تجري محادثات مبدئية لادراج صكوك تطرح في إطار خطة إعادة هيكلة في ناسداك دبي وإن نسبة جيدة من البنوك وافقت على خطة سداد ديونها.

وقال علي راشد لوتاه إنه واثق من أن الشركة ستكمل عملية إعادة هيكلة ديونها بنهاية العام.

وصرح للصحفيين حين سئل عن الاتفاق مع البنوك إن نسبة جيدة من البنوك وافقت على خطة إعادة الهيكلة.

واضاف ان الشركة في المرحلة النهائية من المفاوضات وانها تثق بالتوصل لاتفاق في المستقبل القريب.

وبموجب خطة إعادة هيكلة ديون نخيل عرضت الشركة على الدائنين التجاريين الحصول على 40 بالمئة من مستحقاتهم نقدا وعلى النسبة المتبقية البالغة 60 بالمئة من خلال سندات إسلامية.

وقالت شركة دبي العالمية إنها حصلت على موافقة شبه جماعية على خطة سداد ديون تبلغ 24.9 مليار دولار. ولكن نخيل التي تجري مفاوضات موازية لم تحصل بعد على المساندة اللازمة للخطة.