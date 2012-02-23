حصري- مصادر: مركز دبي المالي سيسمح باستخدام اليوان في التعاملات

من مارتينا فوكس

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الخميس إن مركز دبي المالي العالمي يتوقع إجازة التعاملات باليوان الصيني بدءا من العام الجاري.

وسيمثل هذا التطور خطوة هامة في مساعي الصين لتشجيع الاستخدام الدولي لعملتها نظرا لأن الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر خمسة مصدرين للنفط في العالم وثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربية.

وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن السلطات المالية تناقش الخطة. ومركز دبي المالي العالمي الذي يعمل تحت لوائح خاصة هو مركز مالي إقليمي يضم مكاتب لمئات البنوك الدولية وشركات إدارة الأصول والتأمين والمحاماة وغيرها.

ويستخدم المركز حاليا نظام مدفوعات يركز على التسويات بالدولار الأمريكي واليورو. وإضافة اليوان ستسمح للشركات باستخدامه بدلا من العملات الغربية من أجل التعاملات التجارية غير النفطية المرتبطة بالصين. وقال السعيدي إن هذا سيوفر في وقت وتكلفة التعاملات.

وقال لرويترز "هذا نظام يعتمد على البنوك لذلك يمكن أن تستخدمه البنوك في المنطقة إذا طبقت اللوائح. سيكون هناك طلب هائل."

والصين هي ثاني أكبر مصدر للإمارات بعد الهند. وبلغ إجمالي واردات الإمارات من الصين 41.8 مليار درهم (11.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وفقا لأحدث بيانات الجمارك الإماراتية.

وقال مصرفيون إن من المرجح أن تستمر تسوية صادرات النفط الإماراتية إلى الصين بالدولار وهو العملة الدولية لتجارة النفط بعد إطلاق النظام الجديد.