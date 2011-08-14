مقابلة- نمو انفاق السياح ببطاقات فيزا في الإمارات 20% في 2010

من مارتينا فوكس

دبي 14 أغسطس اب (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بشركة فيزا لبطاقات الائتمان اليوم الأحد إن انفاق السياح بالإمارات العربية المتحدة من خلال بطاقات الشركة نما 20.3 بالمئة في 2010 مقارنة بالعام السابق مع تعافي النشاط السياحي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال كمران صديقي مدير عام فيزا في الشرق الأوسط إن بيانات الشركة تظهر أن السياح الأجانب انفقوا 3.1 مليار دولار في الإمارات التي يبلغ حجم اقتصادها 298 مليار دولار وهو ثاني أكبر اقتصاد عربي.

وأضاف لرويترز "ساهم التطور الملموس في البنية التحتية في شتى انحاء الإمارات في هذا التحول ومن المتوقع أن تسجل الإمارات واحدا من أقوى معدلات نمو تدفق السياح في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة."

ورفض صديقي الكشف عن أي توقعات للعام الحالي. وقال إن حاملي بطاقات فيزا من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا ظلوا هم الاكثر إنفاقا في الإمارات عضو منظمة أوبك في 2010.

وتضرر القطاع السياحي وانفاق المستهلكين في الإمارات بشدة جراء الأزمة المالية العالمية التي فجرت أزمة ديون دبي في أواخر 2009. وأظهرت بيانات المركز الوطني للاحصاء أن انفاق القطاع الخاص ساهم بنحو 59 بالمئة في الاقتصاد الإماراتي العام الماضي.

وزادت حركة الركاب في مطار دبي الدولي رابع أكثر مطارات العالم ازدحاما 15 بالمئة في 2010 مع تعافي الاقتصاد العالمي. ونمت حركة الركاب 8.9 بالمئة في الشهور الستة الأولى من 2011 رغم ارتفاع أسعار الوقود وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وسجلت فنادق دبي المركز التجاري والسياحي التي تشتهر بأطول برج في العالم نموا متواضعا بنسبة 0.7 بالمئة في معدل الاشغال ليبلغ 69.9 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع مستواه قبل عام.