مسؤول تنفيذي: سوسيته جنرال ليس بحاجة لتمويل طويل الأجل

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للأنشطة المصرفية الخاصة التابعة لسوسيتيه جنرال في دبي اليوم الأربعاء إن البنك الفرنسي لا يحتاج لبرنامج تمويل طويل الاجل.