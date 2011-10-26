دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد تؤسسان صندوقا للاستثمار العقاري

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكر بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية اليوم الاربعاء أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول ستؤسسان معا صندوقا للاستثمار العقاري برأسمال يصل إلى مليار دولار للاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق العقارية بالإمارة.

وقال البيان إن كلا من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الأداة الاستثمارية الرئيسية للإمارة وبروكفيلد الكندية ستساهمان في الصندوق بقيمة 100 مليون دولار مبدئيا وتجتذبان أموالا إضافية من مجموعة مختارة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

وسيستهدف الصندوق فرصا في سوق العقارات في دبي مع التركيز على شريحة كبيرة من الأصول العقارية في مجالي التملك الحر وغير الحر.

وسيكون الحجم النهائي للصندوق مليار دولار وأجله ما بين ثماني إلى عشر سنوات.

وقد انهارت سوق العقارات في دبي عام 2009 لتنتهي طفرة تاريخية في البناء. وكانت شركة نخيل العقارية المملوكة للإمارة في مركز الانهيار وتمكنت في الآونة الأخيرة من إكمال إعادة هيكلة لديون بقيمة 16 مليار دولار.

وقالت مؤسة موديز للتصنيف الائتماني إن السوق يمكن أن تشهد مزيدا من الضغط إذ أن وفرة المعروض قد تؤخر تعافي الأسعار في الإمارة الخليجية حتى 2016.

وتدير بروكفيلد أصولا بقيمة 150 مليار دولار وتستثمر في العقارات والكهرباء والبنية التحتية.

وتدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولا قيمتها نحو 70 مليار دولار وتتضمن محفظتها شركة طيران الإمارات وحصصا في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي وشركة إعمار العقارية وشركة بورصة دبي.