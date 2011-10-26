قمة رويترز-مويليس: كيانات بأبوظبي تتطلع لصفقات استحواذ اقليمية

من أمران أبوكار

أبوظبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول رفيع في بنك الاستثمار المستقل مويليس آند كو إن كيانات معينة في أبوظبي تتطلع للاستحواذ على منافسين اقليميين لكن أي نشاط للاندماج والاستحواذ سيتباطأ بسبب صعوبة الائتمان وعدم التيقن العالمي.

وأوضح أوجوستو ساسو الرئيس المشارك للأعمال المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن عملاءه من أبوظبي "يتطلعون بنشاط" لصفقات استحواذ مع تركيز قوي على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "انشطة الاندماج والاستحواذ التي نشارك فيها معظمها في داخل المنطقة."

وأضاف "ليست استحواذات دولية بل شراء شركات في أسواق مماثلة. الأمر أصبح اقليميا أكثر من أي وقت مضى."

وقال ساسو إن أي صفقة تعتمد على سرعة استرداد القدرة على الوصول لأسواق المال وإن اتمام أي صفقة قد يستغرق عاما.

ويتوقع المصرفي أن يكون من بين القطاعات الجاهزة لصفقات اندماج واستحواذ أن يقود القطاع الصناعي تدفق الصفقات بالمنطقة ويتوقع أن تكون شركات الطيران والمعادن والتعدين والكيماويات هي القطاعات الفرعية التي من المحتمل أن تحرك النشاط.

وقال "من الصعب جدا في الوقت الحالي اتمام صفقة استحواذ ما لم تكن تستند على الاستحواذ على أسهم. نرى أن بعض الأمور التي نقوم بها الآن ربما تكون مرحلة مبكرة."