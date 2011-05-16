الحكومة تستحوذ على مصرف دبي الإسلامي المتعثر

من شاهين باشا ودينش ناير

دبي 16 مايو ايار (رويترز) - استحوذت حكومة دبي على مصرف دبي وهو بنك إسلامي متعثر في خطوة قالت إنها تهدف للحيلولة دون انهياره مما يضر بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وقالت دبي -التي تكافح للخروج من أزمة ديون- اليوم الإثنين إنها ستضخ رأسمال لم تفصح عن قيمته وإن هذا الاستحواذ من شأنه حماية مصالح المودعين.

وقال محمد ياسين مدير الاستثمار بشركة كاب إم للاستثمار ومقرها أبوظبي "فيما يتصل بمصداقية القطاع المصرفي في الإمارات من الأهمية بمكان ألا يقع البنك في دائرة التعثر. كما أن تعثر بنك دبي يؤسس لمخاوف بشأن بنوك محلية أخرى تعمل في الدولة."

وقالت الحكومة في بيان إنه يجري بحث خيارات لمستقبل البنك وهل ستجري إدارته بشكل منفرد أم سيجري دمجه مع بنك آخر مملوك للدولة.

وتمتلك دبي بالفعل حصصا في ستة بنوك تجارية في الامارات من بينها بنك الامارات ابوظبي الوطني اكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية وبنك دبي الإسلامي وبنك نور الاسلامي. ويخضع بنك دبي لعملية تدقيق منذ فترة.

وقال ياسين "كان ثمة تساؤلات مطروحة بشأن استدامة عمليات المصرف وقابليتها للاستمرار فمصرف دبي لديه طائفة من الخصوم الجسيمة التي يجب التعامل معها."

وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصرف دبي في مارس آذار مشيرة إلى ضعف مرونته المالية وانكشافه على كيانات معينة في دبي تقوم بإعادة هيكلة. ورفضت مؤسسة التصنيف الائتماني التعليق اليوم.