مسؤول: الامارات ستبقي على ربط العملة بالدولار الامريكي

أبوظبي 7 أغسطس اب (رويترز) - قال مسؤول بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لرويترز اليوم الأحد إن بلاده ستحتفظ بارتباط عملتها بالدولار الأمريكي عقب تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم ولم يرى المسؤول أية مخاطرة ائتمانية في الاستثمار بأذون الخزانة الأمريكية حاليا.

وخفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأمد للولايات المتحدة درجة واحدة إلى AA+ في ضربة غير مسبوقة وسط مخاوف من عجز الموازنة الأمريكية وتزايد أعباء الدين. وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية تبدو "سلبية" في إشارة إلى تراجع جديد محتمل خلال فترة 12 إلى 18 شهرا القادمة.

وقال محمد التميمي نائب المدير التنفيذي للمركزي الإماراتي "نحن مرتبطون بالدولار وسنبقي على ذلك. لا نتوقع انهيار الدولار لأن المشكلة ليست في الولايات المتحدة وحدها وإنما في الأسواق الأوروبية أيضا."

وفي يوليو تموز الماضي قال المركزي الاماراتي إنه لا يمتلك أية أذون خزانة أمريكية أو أدوات مالية حكومية.

لكن التميمي قال اليوم "إذا ارتفعت العائدات إلى مستوى مقبول لن يكون هناك سبب لإحجامنا عن الاستثمار بأذون الخزانة الأمريكية."