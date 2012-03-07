تحليل: العقوبات النفطية على إيران.. لعبة القط والفأر

من بيج ماكي

لندن 7 مارس اذار (رويترز) - تمتلك العقوبات الدولية سجلا حافلا بالنجاحات والإخفاقات وطالما استطاعت النخبة التنفيذية في قطاع النفط الإيراني تلافي آثارها على مدار عقود.

ومع إحكام واشنطن وحلفائها الخناق على طهران بسبب برنامجها النووي تستحدث إيران طرقا جديدة لبيع نفطها من خلال عرض صفقات خاصة على حليفتيها الصين والهند وعبر توصيل النفط إلى العملاء ومقايضته بالذهب والحبوب أيضا.

وقالت مصادر تعمل في تجارة وشحن النفط لرويترز إن طهران ربما تستخدم أساليب لجعل نفطها أكثر قابلية للبيع بالأسواق الدولية من خلال نقله عبر ناقلات متعددة وخلط الخام لتمويه مصدره الأصلي. وطلبت هذه المصادر عدم كشف هويتها لحساسية العلاقات التجارية.

وأضافت المصادر أن واشنطن ولندن وبروكسل تبذل كل ما بوسعها لوضع عقبات في طريق إيران لكن الأخيرة محنكة في الأسواق. وأوردت المصادر عدة وسائل يمكن لايران من خلالها تلافي العقوبات وإيصال نفطها إلى الأسواق.

وتعني هذه الوسائل أن تبيع إيران النفط بأسعار مخفضة وهو ما يضر بدخلها لكنه قد يعود في الوقت نفسه بأرباح طائلة على العملاء والوسطاء.

ويقول مسؤول تنفيذي بإحدى شركات النفط الكبرى "الإيرانيون يتمتعون بقدرة عالية على المبادرة والابتكار وقادرون على التغلب علينا بذكائهم."

والمناورة ليست جديدة على ايران.