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نمو واردات الإمارات 18.5% والصادرات غير النفطية 15% سنويا في أغسطس

Sun Jan 8, 2012 9:00am GMT
 
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 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - نشرت الهيئة الاتحادية للجمارك 
بالإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد البيانات التالية للتجارة 
الخارجية غير النفطية في أغسطس اب:
 
التجارة غير النفطية   أغسطس 2011   يوليو 2011   أغسطس 2010
  (بالمليون درهم)
الصادرات غير النفطية       10447        9971         9079
إعادة التصدير             16842        16877        16191
الواردات                  48851        52139        41234
نسبة التغير السنوي (%)
الصادرات غير النفطية       15.0        50.8
إعادة التصدير             4.0         10.2
الواردات                  18.5        31.0
 ملاحظة: تشكل دبي نحو 79 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية. 
وتسهم أبوظبي بكل انتاج النفط تقريبا في الإمارات العربية المتحدة 
رابع أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
 توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الأول فائضا في 
ميزان المعاملات الجارية الإماراتي بنسبة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2012 بعد فائض يقدر بنسبة 10.4 بالمئة في 2011.
 (الدولار = 3.673 درهم إماراتي)
 
 م ح - ن ج
 