مقابلة- دبي تبحث عن تمويل لتوسعة مطار قائم وترجيء تشغيل مطار جديد

من سيتارامان شانكار وبرافين مينون

دبي 6 مارس اذار (رويترز) - تبحث دبي سبل جمع تمويل للتوسع في البنية التحتية للطيران وهي خطة تركز على مطارها القائم بينما ترجيء خطط التشغيل في مطار جديد بتكلفة 34 مليار دولار مصمم ليكون الأكبر في العالم.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي في مقابلة مع رويترز ان الامارة تجري محادثات مع مستشارين من الخارج لوضع هيكل لدخول اسواق المال.

وقال "سيضعون هيكلا يتيح لنا دخول اسواق المال بأقل تكلفة ممكنة وهو ما لم نستطع عمله ككيان مملوك للحكومة كليا."

ويخدم مطار دبي نحو 50 مليون راكب سنويا وصمم مطار آل مكتوم الجديد الضخم لخدمة 160 مليونا إذ تسعى دبي لدعم موقعها كنقطة التقاء لمسارات الطيران بين القارات .

وقال جريفيث الرئيس التنفيذي السابق لمطار جاتويك ان جمع التمويل يمثل "تحديا كبيرا" في مختلف ارجاء العالم في الوقت الحالي ولكنه يعتقد ان سجل نمو مؤسسة مطارات دبي وخططها القوية للتوسع ستساعد المؤسسة.

وتابع "اتصور اننا في وضع جيد جدا كمنشأة كبرى اذا استخدمنا هيكلا يتيح لنا دخول السوق مباشرة."

وامتنع جريفيث عن الكشف عن تفاصيل الخطط.