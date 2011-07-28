المركزي الإماراتي يتوقع حل أزمة الديون الأمريكية

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أبوظبي 28 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس إنه واثق من التوصل لحل وسط لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بحلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس آب وأضاف أنه لا يملك سندات خزانة أمريكية أو أي أدوات مالية أخرى من إصدار الحكومة الأمريكية.

ونادرا ما تصدر تعليقات علنية على الأزمة الأمريكية من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية الخليجية التي بعضها من كبار حملة السندات الأمريكية والأصول الدولارية الأخرى.

وأي بادرة قلق قد تقود إلى تخلي هذه المؤسسات عن تلك الأصول لحماية نفسها من المرجح أن تثير مخاوف أسواق المال على نطاق واسع.

وقال البنك في بيان إنه يعتقد أن الجدل بشأن سقف الدين العام الأمريكي سينتهي بالتوصل لحل وسط قبل الموعد النهائي.

وتابع أنه لا يعتقد أن من الضروري تصور احتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد في ضوء امكاناتها الكبيرة وأن العالم قد شهد في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قدرة الولايات المتحدة على خفض الدين العام.

ويواجه مشروع قانون لخفض العجز الأمريكي تصويتا صعبا في الكونجرس اليوم الخميس.

وأكد البنك المركزي الإماراتي مجددا دعمه لربط العملة بالدولار الامريكي وقال إن غالبية احتياطياته الاجنبية مقومة بالدولار لكنها في أصول غير أمريكية.