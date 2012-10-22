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دانة غاز الإماراتية تعلن عن كشف للغاز في دلتا النيل

Mon Oct 22, 2012 5:57am GMT
 
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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية اليوم الاثنين إنها اكتشفت الغاز الطبيعي في دلتا النيل بمصر وقدرت حجم المكمن الجديد في حدود أربعة إلى ستة مليارات قدم مكعبة.

وقالت الشركة إنها تعد خطة لتطوير الكشف الذي حققته في الموقع غرب سما 1 وستربطه بمحطة قريبة لمعالجة الغاز في غضون أسبوع.

وقالت دانة غاز إن الاكتشاف هو الثاني لها في مجال الغاز الطبيعي في مصر هذا العام بعد أعمال التنقيب الناجحة في امتياز كوم أمبو في الربع الثاني من العام.

وللشركة أنشطة كبيرة بالفعل في مصر وقالت الأسبوع الماضي إن وحدة مصرية لها بدأت الإنتاج التجاري بمصنع لسوائل الغاز الطبيعي هناك.

ولدى دانة غاز سندات إسلامية بقيمة 920 مليون دولار تستحق في وقت لاحق هذا الشهر. وتقول الشركة إنها تبحث خيارات التعامل مع الديون لكنها لم تعلن عن أي خطة محددة للسداد أو إعادة الهيكلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 