إعمار توقع قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع عقاري تركي
دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة دبي في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت قرضا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشروع عقاري بتركيا.
وقدم القرض الذي يستمر سبع سنوات اتحاد مصرفي يضم الإمارات دبي الوطني وإتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وقال البيان إن المشروع التركي المسمى إعمار سكوير سيضم عقارات سكنية وتجارية بالاضافة إلى أكبر مركز للتسوق في تركيا. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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