إعمار توقع قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع عقاري تركي

دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة دبي في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت قرضا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشروع عقاري بتركيا.