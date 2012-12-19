مقدمة 1-إعمار توقع قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع عقاري تركي

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دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وقعت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة ببورصة دبي قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع في تركيا إذ أن التعافي التدريجي للسوق العقارية في دبي يساعد الشركة على إحياء بعض المشروعات التي تعطلت وخططا للنمو العالمي.

وقالت إعمار في بيان اليوم الأربعاء إن اتحادا مصرفيا يضم الإمارات دبي الوطني وإتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد قدم لها القرض الذي يستمر سبع سنوات.

وقال البيان إن المشروع التركي المسمى إعمار سكوير سيضم عقارات سكنية وتجارية بالاضافة إلى أكبر مركز للتسوق في تركيا.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار في البيان إنه في ظل توقعات النمو الإيجابية الحالية لإعمار في كل أسواقها الرئيسية فإنها تستكشف فرصا جديدة لتعزيز محفظة مشروعاتها وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأعلنت إعمار التي شيدت برج خليفة أطول برج في العالم مجموعة من المشروعات الجديدة وأعادت إحياء مشروعات معطلة هذا العام مع تحسن المعنويات في السوق العقارية في دبي التي أصيبت بضرر شديد.

ودرست الشركة أيضا تحويل اهتمامها إلى قطاع التجزئة ومشروعات خارج دبي قاعدتها المحلية التي هبطت فيها أسعار العقارات أكثر من 60 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في 2008.

وأعلنت إعمار في الآونة الأخيرة خططا لإقامة مشروع مشترك جديد مع الحكومة العراقية لإنشاء وحدات سكنية في العراق.

وتخطط الشركة أيضا لبناء مجمع للتجزئة والترفيه في مصر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أطلقت إعمار أيضا مع ذراع لمجموعة دبي القابضة المملوكة لحاكم دبي أول مشروع في مدينة محمد بن راشد التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات.