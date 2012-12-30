مصادر: بنك الامارات المركزي يحد من قروض الاسكان للاجانب

من ستانلي كارفالو وبرافين مينون

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر في القطاعين المصرفي والعقاري اليوم الاحد ان البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة قرر الحد من الفروض العقارية للاجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد الى 50 في المئة من قيمة العقار.

واضافت المصادر التي تحدثت مشترطة عدم الكشف عن اسمائها بسبب حساسية الموضوع ان هذا القيد ورد في تعميم للبنوك التجارية.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي للتعليق.

وتصدر تعليمات البنك المركزي للبنوك التجارية عادة في صورة تعميمات لا تتاح للجمهور.

وتأتي خطوة البنك المركزي سعيا فيما يبدو لضمان عدم تكرار الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد من قبل. وهبطت اسعار العقارات ما يزيد على 50 في المئة في الفترة بين عامي 2008 و2011 الامر الذي ادى الى ازمة ديون للشركات في دبي كان من نتيجتها إعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.

وبدأت أسعار السكن في بعض أنحاء دبي تنتعش هذا العام ووضعت شركات التطوير العقاري خططا لاقامة مشروعات للاسكان الفاخر ويحتمل ان البنك المركزي يريد تفادي المضاربة المنفلتة التي اتسمت بها الطفرة العقارية الاخيرة.

لكن مصرفيين قالوا انهم صدموا بالتعميم الذي قد يضر بالثقة في انتعاش السوق العقارية وأسعار اسهم شركات التطوير العقاري والبنوك.